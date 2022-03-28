Albaraka Türk'e 2 ödül

International Data Corporation (IDC) tarafından gerçekleştirilen IDC Türkiye Finans Teknolojileri Ödülleri'nde, Albaraka Türk 2 ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, dijital üzerinden sunduğu "Güvenli Ödeme Sistemi" ve "Tapu Güvenilir Hesap" projeleri ile ödüllendirildi.

IDC Türkiye Finans Teknolojileri Ödülleri'nde, "Güvenli Ödeme Sistemi" projesi ikinci olurken, "Tapu Güvenilir Hesap" uygulamasına 3'üncülük ödülü

Türkiye Noterler Birliği ve Albaraka Türk işbirliği ile geliştirilen ve Albaraka Türk İnternet Şubesi ve şubeleri üzerinden sunulan bu hizmet, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış tutarının eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlıyor. Böylece işlemler kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşirken, araç bedelinin ödenmeme riski ortadan kalkıyor ve taraflar nakit taşıma yükünden kurtuluyor.

"Tapu Güvenilir Hesap" uygulamasına 3'üncülük ödülü

Albaraka Türk ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği ile geliştirilen bu uygulama ile gayrimenkul alış-satışlarında nakit taşımaya gerek kalmıyor. Tapu ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan bu sistem, dolandırıcılık riskini önlüyor, alıcı ve satıcı arasındaki güven problemini ortadan kaldırıyor. İşlemler, Albaraka Türk İnternet Şubesi üzerinden gerçekleşiyor. Alıcı ve satıcının girdiği bilgiler, tapu sisteminden sorgulanarak eşleştiriliyor ve gayrimenkul bedeli güvenilir hesaba aktarılıyor. Tapu dairesinde devir işleminin tamamlanması ile eş zamanlı olarak tapu ve satış bedeli el değiştiriyor, tapu alıcıya geçerken bedeli olan nakit te satıcının hesabına aktarılıyor. Sürecin tamamı Albaraka Türk internet şubesi üzerinden izlenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Direktörü Yasemin Aydın, şunları kaydetti:

"Albaraka Türk olarak finans teknolojilerinin gelişimini yakından takip ediyor ve süreçlerimize dahil etmeye özen gösteriyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken finans sektöründeki gelişmelerle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Albaraka Türk olarak müşterilerimize hızlı, güvenilir ve kolay bir biçimde hizmet sunabilmek, finansal erişilebilirliği artırmak, geliştirdiğimiz iş ortaklıklarımızla ekosisteme katkı sağlamak amacıyla teknolojimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Global ölçekte sektörümüze değer katan IDC Türkiye tarafından 'Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Tapu Güvenilir Hesap' projelerimizin ödüle layık görülmesi dolayısıyla mutluyuz. Bu projelerin hayata geçmesi için iş birliği yaptığımız Noterler Birliği ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz."