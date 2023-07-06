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FİNANS İSTİHBARAT 7 TEMMUZ

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FİNANS İSTİHBARAT 7 TEMMUZ CUMAEKİP: HARUN-YILDIZ-CEVAT-HATİCE/ BURHAN-DUHAN-MURAT-SAİD-SERHAT / ABDULKADİR-ABDULSELAM-EDA-ERGİN-EMİRHAN-FURKAN-GÖKHAN-M.KADİR-TOLGA-YUNUS???????Şirket site/Twitter/Newsletter : *GÖKHAN*16.00-24.00: *UĞUR*10.30-18.30: * YILDIZ/ BURHAN*

FİNANS İSTİHBARAT 7 TEMMUZ CUMA

EKİP: HARUN-YILDIZ-CEVAT-HATİCE/ BURHAN-DUHAN-MURAT-SAİD-SERHAT / ABDULKADİR-ABDULSELAM-EDA-ERGİN-EMİRHAN-FURKAN-GÖKHAN-M.KADİR-TOLGA-YUNUS

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16.00-24.00: *UĞUR*

10.30-18.30: * YILDIZ/ BURHAN*

Kaynak: AA / Harun Bahçivan - Ekonomi

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