Financell, EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'na katılıyor

Financell, İstanbul'da düzenlenecek olan EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'na katılarak sürdürülebilir enerji yatırımlarına finansman çözümleri sunmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir enerji yatırımlarına finansman çözümleri sunan Financell, İstanbul'da 15-17 Kasım'da düzenlenecek 17. EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'na katılarak profesyonellerle bir araya geliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Financell, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve girişimcileri sürdürülebilir enerji yatırımlarında desteklemeye devam ediyor.

Banka dışı finansal sektörde en yüksek müşteri portföyüne sahip olan Financell, güçlü öz kaynağı ile küçük ve orta ölçekteki işletmelere desteğini sürdürürken, 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'na katılarak sektör profesyonelleriyle buluşuyor.

Sürdürülebilirlik vizyonuyla GES yatırımlarına destek

Açıklamaya göre, işletmelerin sürdürülebilir enerji yatırımlarını destekleyen Financell, küçük ve orta ölçekli işletmelerinin sürdürülebilir kalkınmalarını da desteklemek adına, güneş enerjisi sistemi (GES) projelerine uygun faiz oranı imkanlarıyla finansman sağlıyor.

GES yatırımlarının yüksek bütçeler gerektirmesi sebebiyle duyulan finansman ihtiyacına makul çözümler sunan Financell, sürdürülebilir bir ekosistem kurmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Financell Genel Müdürü Z. Korhan Bilek, Financell olarak daha iyi bir gelecek için, üstün dijital finansal hizmetleriyle habitatı korumaya, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Odağımızda olan sürdürülebilir enerjide de Financell finansman çözümleriyle müşterilerimiz yatırımlarının dönüşünü 5 yıldan daha kısa sürede almakla kalmıyor, enerji fiyatlarındaki olası dalgalanmalardan da korunuyor. GES projeleri çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için de kritik bir öneme sahip. Şirketler güneş enerjisi santrallerinin kurulumu, yüksek yatırım maliyetleri, uzun dönüş süreleri ile önemli finansman zorluklarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Biz Financell olarak Türkiye'deki sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunarak güneş enerji sektörünün büyümesi ve gelişmesi için öncü finansman kuruluşlarından biri olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'nı çok önemsiyoruz. Turkcell Grubu olarak ulusal ve uluslararası ölçekli sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda grup şirketlerinin enerji ihtiyaçlarının 2030 yılına kadar yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, 2050 yılına kadar da 'net sıfır' şirket olmayı paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz. Değer verdiğimiz bu hedeflerin tüm şirketlere yayılması için desteklerimizi sürdüreceğiz."