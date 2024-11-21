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Filli Boya İşçileri Yemekhane Eylemiyle Seslerini Duyurdu

Filli Boya İşçileri Yemekhane Eylemiyle Seslerini Duyurdu
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Gebze'de bulunan Betek Boya (Filli Boya) fabrikasında, işçiler sendikanın yetki belgesinin kazanılmasına rağmen toplu iş sözleşmesinden kaçan işverene karşı yemekhanede çatal ve kaşıklarla eylem yaptı. Eylemler, aylarca süren bir sürecin ardından sosyal medyada da ilgi gördü.

Gebze'de kurulu Betek Boya ( Filli Boya ) firmasında işçiler yemekhanede çatal kaşıklı eylem yaptı.

Sendikanın yetki belgesi kazanmasına rağmen işverenin toplu iş sözleşmesinden kaçındığını ifade eden Filli Boya çalışanlarının eylemi aylardır devam ediyor. Yetkili sendika fabrikada çoğunluğu sağlamış ve yetki belgesini almıştı. Ancak işveren, yetki belgesine itiraz edince fabrikada eylem başlamıştı. 15 Ekim'de başlayan eylemler sürerken, işçiler son olarak yemekhanede çatal ve kaşıkları tabaklarına vurarak sesini duyurmaya çalıştı. Çok sayıda işçinin katıldığı eylem, sosyal medyada da ilgi gördü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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