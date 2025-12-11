Haberler

Filistin hükümeti, kamu çalışanları ile özel sektöre 4,26 milyar dolar borçlu

Filistin Maliye Bakan Vekili Estephan Anton Selame, İsrail'in yaptığı vergi kesintileri nedeniyle kamu çalışanları ve özel sektöre 4,26 milyar dolar borçlandıklarını duyurdu. Hükümetin karşılaştığı mali krizin sebebinin, İsrail'in Almaya alıkoyduğu vergi gelirleri olduğunu belirtti.

Filistin hükümetinin, İsrail'in Filistin'e aktarması gereken 4 milyar doları aşan vergi gelirlerini alıkoymaya devam etmesi nedeniyle kamu çalışanları ve özel sektöre toplam 4,26 milyar dolar borçlu olduğu bildirildi.

Filistin Maliye Bakan Vekili ve Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Estephan Anton Selame, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada hükümetin çalışanlarına ve özel sektöre yaklaşık 4,26 milyar dolar borcu bulunduğunu söyledi.???????

Selame, çalışan maaşlarına yaklaşık 2,61 milyar dolar, özel sektöre yapılan ödemelere ise yaklaşık 1,65 milyar dolar borç olduğunu ifade etti.

Filistin hükümetinin aralık ayı başında Suudi Arabistan'dan aldığı 300 milyon şekel (90 milyon dolar) tutarındaki mali desteği hatırlatan Selame, bu desteğin bankalardan borç almadan söz konusu maaş oranının ödenmesine katkı sağladığını aktardı.

Selame, hükümetin karşı karşıya kaldığı mali krizin "İsrail'in gümrük ve vergi gelirlerini kesmesi ve alıkoymasından" kaynaklandığına dikkati çekerek, bu kesintilerin toplam 4 milyar doları aştığını vurguladı.

Selame ayrıca, Gazze'deki çalışanlar ve emekliler de dahil olmak üzere yaklaşık 292 bin kişiye maaşlarının yüzde 60'ının ödenmesinin 730 milyon şekel (224 milyon dolar), tam maaşların ödenmesinin ise 1,047 milyar şekel (322 milyon dolar) bütçe gerektirdiğini kaydetti.

Filistin Maliye Bakanlığı, kamu sektörü çalışanlarına eylül ayı maaşlarının yüzde 60'ının perşembe günü ödeneceğini ve asgari ödemenin 2.000 şekel (615 dolar) olacağını duyurmuştu.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Ekonomi
