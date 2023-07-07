Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi enerji yatırımlarına açılıyor

Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) enerji alanında yerli ve yabancı yatırımcılara açılması için yerel ve merkezi hükümet arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma, bölgedeki doğal kaynakların araştırılmasını ve yerli-yabancı yatırımcıların katılımını sağlayacak.

Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) enerji alanında yerli ve yabancı yatırımcılara açılması için yerel ve merkezi hükümet arasında anlaşma imzalandı.

BARMM Başbakanı Hacı Murad İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu özerk bölgenin keşfedilmemiş zenginliklerinin yatırıma açılması için Manila hükümetiyle anlaşma imzalandığını söyledi.

İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın katılımıyla imzalanan anlaşmanın, Bangsamoro bölgesindeki gaz ve kömür gibi doğal kaynakların araştırılmasının yolunu açacağını kaydetti.

Anlaşmanın, yerli ve yabancı yatırımcıların söz konusu araştırmalara katılımının önünü açtığını aktaran İbrahim, Bangsamoro bölgesi için ilk kez bu yönde bir anlaşmanın yapıldığını ifade etti.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bangsamoro'nun enerji sektörünü bölge ekonomisi ve tüm Filipinler için geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yerli ve yabancı yatırımcılara enerji kaynaklarının işletme sözleşmelerinin verilmesi için adil bir süreç sağlanacağını söyleyen Marcos, "Bu yolla, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve inşasında çevrenin ve toplulukların refahının korunmasını da sağlayabiliriz." dedi.

BARMM süreci

Bangsamoro Geçiş Hükümeti 2019'da kurulmadan önce, İbrahim liderliğindeki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Manila ulusal hükümetiyle barış müzakereleri yaptığı sırada altı yıllık bir geçiş dönemi talep etmiş ancak müzakereler, 2022'ye kadar İbrahim yönetiminde üç yıllık bir geçiş hükümetiyle sonuçlanmıştı.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin onayıyla BARMM parlamento ve bölgesel seçimlerinin tarihi Mayıs 2025'te yapılması kabul edilirken, geçiş hükümetinin görev süresi de 3 yıl uzatılmıştı.

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık beş milyon kişinin yaşadığı bir bölge.

MİKC, 20. yüzyılın ortalarından bu yana bölgenin özerklik mücadelesine öncülük ediyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.