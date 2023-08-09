Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, ABD ile Nükleer Enerji Ortaklığının Gerekliliğini Vurguladı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, nükleer enerjiyle ilgilendiklerini ve ABD ile nükleer enerji ortaklığının gerekliliğini vurguladı. Marcos Jr, temiz ve yenilenebilir enerjiye geçerken büyüyen ekonomilerini güçlendirmek için altyapıyı inşa edeceklerini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, nükleer enerjiyle ilgilendiklerini ve ABD ile nükleer enerji ortaklığının gerekliliğini vurguladı.

The Manila Times'ın haberine göre, Marcos Jr, Malacanang Sarayı'nda düzenlenen ABD-ASEAN İş Konseyi toplantısında konuştu.

Enerji kaynaklarının çeşitliliğini artırmaya yönelik tüm çabaların temiz enerjiye yönelme amacını taşıdığını vurgulayan Marcos Jr, "Bu nedenle özellikle daha küçük ölçekli, modüler, nükleer reaktörlerin ve daha güvenli olduğunu düşündüğümüz diğer gelişmiş teknolojilerin kullanımına izin veren yeni teknolojiler ve yenilikler ışığında, nükleer enerjinin potansiyeliyle ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

Marcos Jr, ABD, özel sektör ve diğer ortaklarla "temiz ve yenilenebilir enerjiye geçerken büyüyen ekonomilerini güçlendirmek için gerekli altyapıyı inşa edeceklerini" kaydetti.

Ekonomiyi büyütmek ve sanayi sektörünü geliştirmek için öncelikle yeterli enerjinin sağlanabilmesinin yönetimlerinin kuralı olduğunu vurgulayan Marcos Jr, bu çabalara fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gayretlerinin eşlik etmesi gerektiğini belirtti.

Marcos Jr, iki ülkenin hükümetleri ve özel sektörlerinin özellikle de bazı önemli sektörlerdeki yatırımlar için kaynak aktarımını sağlamak dahil, daha fazla ortak çalışma yapması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Umarım bu konuda desteğinize güvenebiliriz. Yaptığımız tüm planlamalarda özel sektör desteğinin ne kadar önemli olduğunu daha fazla vurgulayamam. Göreve geldiğimden bu yana başlattığım ekonomi politikalarının en önemli özelliklerinden biri, Bütüncül Devlet Yaklaşımı ekonomi politikalarıdır."

ABD'li şirketler Filipinler ile daha fazla ortaklık peşinde

ABD-ASEAN İş Konseyi Başkanı Ted Osius, toplantıda yaptığı konuşmada, kar amacı gütmeyen kurumların Marcos Jr. yönetimiyle iş birliğini derinleştirmeyi ve Filipinler iş dünyasıyla daha fazla ortaklıklar kurmayı umduğunu söyledi.

ABD'li Emekli Büyükelçi Osius, beraberindeki 30 şirket temsilcisiyle geldiği Filipinler'de muhataplarına yaptığı konuşmada "Buraya sadece konuşmaya gelmedik. Gerçek ortaklıklar kurmakta ve bu tür (yenilebilir enerji) yatırımlarına bağlılığımızı göstermekte kararlıyız." dedi.