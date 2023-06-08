Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Çin-Filipin Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ekonomik büyümedeki rolünü vurguladı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Filipin-Çin Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun (FFCCCII) Filipinler'in ekonomik büyümesindeki hayati rolünün altını çizdi. Marcos, federasyonun yeni yetkilileri için Çarşamba günü başkanlık sarayında düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Tarihimizin bu kritik döneminde ekonomimizi yeniden canlandırmak ve dönüştürmek için çabalarken, hükümetimizin federasyonla güvenilir bir ortaklık kurmasını her zamankinden daha fazla istiyoruz" dedi.

MANİLA, 8 Haziran (Xinhua) -- Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Filipin-Çin Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun (FFCCCII) Filipinler'in ekonomik büyümesindeki hayati rolünün altını çizdi.

Marcos, federasyonun yeni yetkilileri için Çarşamba günü başkanlık sarayında düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Tarihimizin bu kritik döneminde ekonomimizi yeniden canlandırmak ve dönüştürmek için çabalarken, hükümetimizin federasyonla güvenilir bir ortaklık kurmasını her zamankinden daha fazla istiyoruz" dedi.

Federasyonu destekleme konusunda güvence veren Marcos, iş insanlarınıın endişelerine kulak vermeye devam edeceğine ve ticari faaliyetlerini kolaylaştıracağına dair söz verdi.

Filipinler ile Çin'in bu ay diplomatik ilişkilerin kurulmasının 48. yıldönümünü kutladığını hatırlatan Marcos, yıllar boyunca iki ülkeyi birbirine bağladığı için federasyona teşekkür ederken, federasyonun ülkeye yatırım çekme ve Filipinler halkına fayda sağlayan çeşitli ekonomik fırsatlar sunma konusunda ön saflarda yer aldığını söyledi.