Fiberli, proje iş ortaklığıyla ticari ağını genişletmeyi hedefliyor

Fiberli, bölgesel ticari faaliyetlerin önemine dikkati çekerek yurt içi aydınlatma pazarında "proje iş ortaklığı" modeliyle 2023 sonuna kadar ticari ağını genişletmeyi hedefliyor. Şirket, Eskişehir ve çevre illerde faaliyet gösteren Akelsa Elektrik ve Aydınlatma ile proje iş ortaklığı sözleşmesi imzaladı.

Fiberli, bölgesel ticari faaliyetlerin önemine dikkati çekerek yurt içi aydınlatma pazarında "proje iş ortaklığı" modeliyle 2023 sonuna kadar ticari ağını genişletmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiberli, 2022 yılında başladığı kurumsal değişim ve dönüşüm yolculuğunda büyüme hedefleriyle birlikte aydınlatma sektörünü de büyütmek için çalışıyor.

İstanbul, İzmir, Ankara'da bölge müdürlükleri olan şirket, bölgesel ticari faaliyetlerin önemine dikkati çekerek yurt içi aydınlatma pazarında "proje iş ortaklığı" modeliyle 2023 sonuna kadar ticari ağını genişletmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede şirket, Eskişehir ve çevre illerde faaliyet gösteren Akelsa Elektrik ve Aydınlatma ile proje iş ortaklığı sözleşmesi imzaladı. Fiberli Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Gürbüz ve Genel Müdür Haluk Selvi, Akelsa Elektrik ve Aydınlatma Kurucusu Metin Akkoç'a bayilik belgesini verdi. Şirket, bu sayede Eskişehir ve çevre illerde endüstriyel aydınlatma başta olmak üzere aydınlatma çözümlerinde daha yaygın projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de birçok mega projenin aydınlatma çözümlerini kısa zamanda tamamlayan şirket, ihracat odaklı yatırımlarının yanında yurt içinde de pazar payını arttıracak.