Fibabanka ve BELBİM'den İstanbulkart'ta '+Dijital Bakiye' kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fibabanka ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili ilk elektronik para toplama kuruluşu BELBİM, İstanbulkart'ta dijital güçlerini birleştirerek kart sahiplerinin günlük ihtiyaçları için 7/24 kullanabilecekleri "Dijital İhtiyaç Kredisi" projesini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik iş birlikleri yapmaya devam eden Fibabanka, BELBİM ile İstanbulkartlılara özel yeni anlaşmasını duyurdu.

Fibabanka müşterisi olsun olmasın tüm İstanbulkart mobil kullanıcıları, uygulamanın sunduğu dijital karta 2 bin 500 TL'ye kadar 5 aya varan vadede faizsiz, 5 bin TL'ye kadar 24 aya varan vadede düşük faizli ihtiyaç kredisine başvurma imkanına sahip olacak. İstanbulkart ile ödeme ayrıcalığının olduğu binlerce noktada tüketiciler ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

İstanbulkart Mobil'i kullanan İstanbullular, uygulamanın sunduğu dijital kart sayesinde kredi kartı veya nakit ödeme ile para yüklemeye alternatif olarak bu hizmetten yararlanacak.

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dijitalleştirerek benzersiz bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, öncü markalarla iş birliği anlaşmalarına yenilerini eklemeye devam ettiklerine belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital bankacılık ile geleneksel bankacılığı sentezleyen yapımızla ekosistem bankacılığını en iyi uygulayan banka olarak sektörde rol modellik üstleniyoruz. Dijital dünyada fiziksel mağazalardan online platformlara kadar uzanan yelpazede, müşterilerimizin bütün alışveriş yolculuğunda, finansmana ihtiyaç duydukları andan itibaren yanlarında oluyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dijitalleştirerek benzersiz bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 16 milyon aktif İstanbulkart kullanıcısı bulunan BELBİM ile önemli bir iş birliğine imza attık. BELBİM AŞ'nin bu yenilikçi projesinin çözüm ortağı olmaktan ve İstanbullu vatandaşların yaşantısına, aile ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."

BELBİM AŞ Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ceyda Ünal da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde faaliyet gösteren bir e-para şirketi olarak yaptıkları her projenin odak noktasının İstanbul halkına fayda sağlamak olarak belirlediklerini aktardı.

Ünal, "İstanbulkart Mobil de dijitalleşme ve İstanbul halkına kolaylık sağlama misyonumuzun en önemli ürünü. + Dijital Bakiye kampanyası bu anlamda bizim için çok değerli bir proje olarak hayata geçti. İstanbulluların finansal ihtiyaçlarında yanında olacak çözümler bulmayı ve bu çözümlere vatandaşımızın en kolay şekilde ulaşmasını amaçladık. 16 milyonun cebindeki İstanbulkart'ı ödeme aracı olarak seçtik. Geçirdiğimiz zorlu ekonomik koşulların arasında 2 bin 500 TL'ye kadar 5 ay vadeyle faizsiz, masrafsız ya da 5 bin TL'ye kadar 24 ay düşük faizli taksit imkanıyla + Dijital Bakiye fırsatını İstanbullulara sunduk. Dijital İstanbulkart'a yüklenen tutar ile İstanbulkart'a aktarılarak binlerce noktada ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek. Tüm İstanbullulara hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.