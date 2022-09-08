Fiat Panda, yeni 'City' donanım seçeneği ile satışa sunuldu

Fiat'ın şehir otomobili Panda, yeni donanım seviyesi "City" ile satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Panda, güncellenen donanım seviyesi "City" ve hibrit motor seçeneği ile satışa sunuldu. Yıllar içerisinde daha teknolojik, çevre dostu ve ekonomik bir otomobile dönüşen Panda, şehir içinde çevik ve renkli karakterini yansıtırken, doğa dostu hibrit performansından ödün vermiyor.

City, Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda; tüm donanım seviyelerinde 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motoru ile yakıt tasarrufu ve performansı birleştiriyor.

Fiat Panda' nın 2022 model yılına ait "City" donanım seviyesi eylül ayında 475 bin 900 TL'lik fiyatla "Fiat Online" üzerinden rezerve edilebiliyor. Panda "City" ay sonuna dek Fiat'ın "Yarısı Şimdi, Kalanı Bir Sene Sonra" isimli kampanyası ile satın alınabiliyor.

Her donanım seviyesiyle teknolojik ve çevreye duyarlı

Yeni satışına başlanan teknolojik ve Cross görünümlü versiyon "City" donanım seviyesinde; siyah tavan sayları ve yan süs çıtaları, gövde rengi elektriksiz dış ve dikiz aynalar, yükseklik ayarlı direksiyon ve Cross görünümünü destekleyen renkli 15 inç stil kapak jantlar yer alıyor.

City donanım seviyesinde ayrıca 5'inçlik Bluetooth'lu multimedya ses sistemi, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, Start&Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit standart olarak sunuluyor.

Panda'nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4x4'te ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Apple Carplay ve AnroId Auto destekli 7'inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi & vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar standart olarak sunuluyor.

ELD (Elektronik Diferansiyel Kilidi), HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ve Sürüş Modu Seçici de 4x4 versiyonlarında sürüş keyfini arttırıyor. Tüm bu özelliklere ek olarak Cross Plus 4x4 versiyonunda, modelin çevreciliğine vurgu yapan geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan iç döşeme ve ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor.

Cross Plus 4x4 donanım seviyesinde dış detaylara da dikkat çekmek isteyen Panda, gümüş ve Cross görünümlü tamponlar, yan çıtalar ve tavan rayları ile ön tampondaki kırmızı çeki demirleriyle arazi aracı kimliğini tamamlanıyor.

Hibrit teknolojisi

Verilen bilgiye göre, Panda'nın tüm versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor. Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor. Ortalama yüzde 19 yakıt tüketim avantajı sağlayan hibrit motorlu Panda'da standart aküye ilaveten bir adet lityum iyon batarya bulunuyor.