Fiat, ABD'de Beklenen Satış Rakamlarını Yakalayamadı

Ülkemizde Egea, Doblo ve 500E gibi modellerle boy gösteren Fiat, uygun fiyat etiketiyle tüm dünyada en çok tercih edilen firmaların başında geliyor. Ancak görünüşe göre bu durum ABD için geçerli değil. Zira kısa bir süre önce açıklanan ve 2023'ü kapsayan ikinci çeyrek raporu üreticinin ülkede neredeyse satış bile yapamadığını gözler önüne seriyor.

Fiat, ABD'de ne kadar otomobil sattı?

Ocak 2021'de Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesi ile kurulan Stellantis N.V., 26 Temmuz Çarşamba günü finansal sonuçlarını paylaştı. Satışları FCA US LLC olarak bildiren şirket, ABD'de 2022'nin aynı dönemindeki 408.521'lik sayıya göre ikinci çeyrekte 434.648 araç sattığını söyledi.

Tabloya baktığımızda en çok dikkat çeken otomobil üreticisi Fiat diyebiliriz. Zira ülkemizde en çok satılan markalardan birisi olan İtalyan üretici, bu dönemde ABD'de yalnızca 144 araç satabildi. Bu araçların birisi hariç geri kalanının 500X modeli olduğunu da belirtelim.

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Fiat'ın geçen yılın aynı dönemine göre yaşadığı düşüş yüzde 42 civarında. Kısacası bu otomobil üreticisi için yeni bir durum değil. Halihazırda ülkedeki satışlarda ciddi bir sıkıntı yaşayan firmanın bu durumu bir nebze olsun düzeltmek için izleyeceği adım ise merak ediliyor.

Satışlarda ciddi bir düşüş yaşayan diğer şirket Alfa Romeo. Üretici geçen yılın aynı dönemine yüzde 25'lik bir düşüşle 2 bin 311 otomobil satışı yapabildi. Bunun dışında Chrysler, Dodge ve Jeep gibi firmaların satış rakamları ise görüldüğü gibi gayet normal durumda.

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