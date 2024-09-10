Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere Destek Programlarını Tanıttı

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yeni destek programlarını tanıttı.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odası personeline ve katılan çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi. İl müdürlüğü personelinin de katıldığı toplantıda, çiftçilere yeni destek programları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda; Temel Destek, Planlama Desteği ve Su Kısıtı Destekleri gibi önemli konular ele alındı. Şaban Sarıkaya, katılımcılara yaptığı açıklamada, "Tarımda Yeni Dönem başlıyor. Üretim ve üreticimizi merkeze alan adımlarla toprağımıza bereket, ekonomimize güç katacak. Yüzde 100'ün üzerinde artan desteklerle, üretimin ve üreticimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantı, tarım sektöründeki yenilikçi adımların ve desteklerin çiftçilere nasıl ulaşacağına dair kapsamlı bir platform sundu. Çiftçiler, daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım için gerekli olan destekler hakkında bilgilendirildi. Bu toplantının, Fethiye'nin tarımsal üretimini artıracağı ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. - MUĞLA