Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine baskın - Haberler

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Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine baskın

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine baskın

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine salmonella soruşturması kapsamında polis baskını düzenlendi.

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine salmonella soruşturması kapsamında polis baskını düzenlendi.

Belçika basınına göre, Ferrero'nun Arlon'daki fabrikasında üretilen çikolatalarla bağlantılı salmonella vakaları nedeniyle yapılan soruşturma çerçevesinde şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 ofisinde aramalar yapıldı.

Baskın yapılan yerler arasında firmanın Arlon'daki fabrikası, Brüksel ofisi ve Lüksemburg'daki merkezi de yer aldı.

Polis ekiplerince, ofislerdeki bazı belge ve bilgisayarlara inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında Ferrero yönetiminin salmonellanın yayılmasında herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı ve firmanın gıda zinciri kurallarını ihlal edilip etmediği belirlenecek.

Avrupa'da nisan ayında salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Ferrero tarafından Belçika'da üretilen Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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