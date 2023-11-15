Ferrero, Karadeniz fındığına alternatif arayışından vazgeçti

Karadeniz fındığının kalitesi bir kere daha ispatlandı. İtalyan firması Ferrero, Karadeniz fındığına alternatif için yaptığı milyarlarca liralık yatırımını çöpe atmak zorunda kaldı.

Karadeniz fındığına alternatif olarak 70 milyon dolarlık yatırım yaparak Avustralya'da 1 milyon fındık ağacı diken İtalyan firması Ferrero, iklimsel sorunlar nedeniyle projeden vazgeçip tahliye kararı aldı. Konuyla ilgili olarak Türk fındığının, özellikle Giresun kalite fındığının alternatifsiz olduğunu ifade eden Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Ferrero firmasının Türk fındığına değişik yerlerde alternatif aramaya çalıştığını biliyoruz. Aslında Türk üreticisinin sırtından para kazanarak belli bir noktaya gelip, ticaretini sürdüren bir firmanın Türk fındığına alternatif üretme çabalarını hayretle karşılıyoruz. Aslında Türk üreticisi desteklenmeli, Türk fındığı üzerinde çalışma yaparak verimi artırılmalıdır. Biz söz konusu firmanın alternatif aramasına gerek olmadığını, bu yanlıştan dönmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, yapmış oldukları yatırımların da her zaman elinde patlayacağını biliyoruz. Gürcistan'da vazgeçti, Avusturalya'da vazgeçti ve vazgeçmeye de devam edecektir. Biz Türk fındığının, hele ki Giresun fındığının hiç alternatifi olmadığını tekrar hatırlatmak isteriz" dedi.

"Türk üreticisinin sırtından kazanıp, başka yere yatırım yapamazsınız"

Karadeniz Bölgesi'nin iklim ve toprak yapısının fındığını alternatifsiz yaptığını da ifade eden Karan, "Bilinen tarihi ile ilimizde 5 bin yıldır fındık üretimi, bin 400'lü yıllardan beri de fındık ihracatı yapılmaktadır. Bizim Karadeniz Bölgesi'nin iklim yapısı, toprak yapısı farklıdır. Giresun kalite sadece Trabzon Çarşıbaşı ilçesi ile Ordu Perşembe arasında belli bölgelerde yetişiyor. Çünkü bu dar bölgenin yağış oranı daha farklı. Buraların dışında başka bölgelere aynı fındığı diktiğimizde aynı verimi ve kaliteyi alamıyoruz. Biz bu nedenle Türk fındığının ve Türk üreticisinin desteklenmesini istiyoruz. Türk üreticinin sırtından kazanılan paralarla başka yerlerde alternatif aranmaması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kaliteli mamul için Türk fındığı şart"

Fındığı ara mamule dönüştürerek, fındığa katma değer sağlayan işletmeci Ayhan Akten ise, "Yapılan fındık mamullerinde elde edilmesi gereken bir tat ve kalite olması gerekiyor. Bu da ancak Karadeniz fındığıyla mümkün. Fındığın maliyetli olmasından dolayı dünyanın en büyük fındık alıcısının da bir arayış içerisine girdiğini düşünüyoruz. Bir de Türkiye'nin elinden bu gücü alma çabası var. Ancak şu var ki, kaliteli ve iyi ürün yapılacaksa Türk fındığını kullanmak zorundadır. Çünkü kaliteli fındık bu topraklarda, bu coğrafyada oluyor, en güzeli de Giresun'da oluyor. Dolaysıyla buradan Giresun fındığını alıp Avusturalya'ya veya başka ülkelere götürdüğünde aynı uyumu göstermeyeceğinden saman gibi bir tat ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Türk fındığına alternatif arıyorlar ama yetiştiremiyorlar"

Türk fındığına alternatif olarak dünyada farklı ülkelerin farklı ürünler üretmeye çalıştığını anlatan Mustafa Kankaya, "Dünyada tekel olmuş, Türkiye'deki en büyük alıcı Ferraro da dünyanın farklı ülkelerinde iyi tarım projeleri uyguluyor. Bunlardan birisi olan herkesin malumu olduğu 70 milyon dolarlık projeden vazgeçti. Bunun sebebi, fındığın ait olduğu coğrafyadaki iklim şartlarında yetişememesi. Fındık Allah'ın bu coğrafyaya, bu iklime verdiği bir nimettir. Ne kadar çabalarsa çabalasınlar, katma değer sağlayacak bir verime ulaşamıyorlar. Dünyada ve Türkiye'de birçok firma Azerbaycan'da, Gürcistan'da arazi satın alıp iyi tarım projeleri uyguluyorlar ama istenilen seviyeye ulaşamıyorlar" ifadelerini kullandı. - GİRESUN