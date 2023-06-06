Ferrero, Giresun'daki model bahçelerle fındık sektörünün modernizasyonuna katkı sağlıyor

Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Giresun'daki model bahçelerin etki alanının, beş yılda 8 bin dekarı aşkın fındık bahçesine ve 250'den fazla fındık üreticisine ulaştığını söyledi.

Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Giresun'daki model bahçelerin etki alanının, beş yılda 8 bin dekarı aşkın fındık bahçesine ve 250'den fazla fındık üreticisine ulaştığını söyledi.

Üner, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ferrero Fındık'ın Türkiye'de fındık sektörünün modernizasyonuna ve değer zincirinin her yönüyle gelişmesine katkıda bulunma hedefiyle yürüttüğü Ferrero Değerli Tarım (FFV) sürdürülebilirlik programının Giresun'daki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Model Bahçeler" projesinin Giresun ayağında, FFV saha uzmanlarının kentteki fındık üreticilerine ait 4 model bahçede, etkinliği kanıtlanmış olan iyi tarım uygulamalarını ve yenilikçi zirai çözümleri uygulamaya koyduğunu dile getiren Üner, Giresun'daki model bahçelerin etki alanının, beş yılda 8 bin dekarı aşkın fındık bahçesine ve 250'den fazla fındık üreticisine ulaştığını aktardı.

Üner, üreticilerin sürdürülebilirliği de destekleyen bu uygulamaların somut faydasını bizzat gözlemleme imkanına sahip olduğuna işaret ederek, "Bu sayede uygulama yaptığımız bahçeler tüm bölgeye örnek oluyor. Fındık değer zincirinin gelişmeye devam etmesine katkıda bulunacak dijital imkanları da devreye alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

FFV saha uzmanlarının, model bahçelerde fındık üreticilerine fındık hastalık ve zararlıları ile entegre mücadele, bitki besleme, hasat ve budamaya yönelik eğitim ve uygulama desteği sağladığını kaydeden Üner, alternatif yöntemlerin kullanılmasıyla üretim maliyetlerinde azalma gibi üreticilerin faydalar elde ettiğini belirtti.

Üner, Bulancak ilçesinde derin budama yapılan bahçe alanının yüzde 100'e ulaştığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eynesil ilçesindeki yaklaşık bin dekarlık fındık bahçesinde bahar dönemi yapraktan besleme uygulamasının gerçekleştirildiği bahçe oranı yüzde 98'e ulaştı. Keşap ilçesindeki yaklaşık 2 bin dekarlık fındık bahçesinde hasat sonrası dönemi yapraktan besleme uygulamasının gerçekleştirildiği bahçe oranı yüzde 90'a ulaşarak yaklaşık 1800 dekar oldu. Yağlıdere ilçesindeki yaklaşık 3 bin dekarlık fındık bahçesinde derin budama uygulaması yapılan bahçe oranı yüzde 87'e ulaşarak 2 bin 700 dekara yaklaştı. Keşap ilçesinde fındık tarımı için önemli uygulamalardan biri olan hasat sonrası yapraktan beslemenin yapıldığı bahçe alanı da yüzde 90'a ulaştı."