Ferrero Fındık, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Ödül Kazandı

Sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik eden projelerin ödüllendirildiği Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde, Ferrero Fındık'ın 2012'den bu yana yürüttüğü Değerli Tarım Programı, 'Sosyal Etki ve Dayanıklılık- Çevre Odaklı' kategorisinde ödül kazandı.

Ferrero Fındık, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalarla, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri, sürdürülebilirlik hedefiyle sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu projeleri ödüllendirdi.

Firma, Fındık Bildirgesi'nin üç yapı taşından biri olan 'Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilirlik' kapsamında, fındık üreticilerine su yönetimi, gübre kullanımı ve onarıcı tarım odağında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmasıyla, 'Sosyal Etki ve Dayanıklılık - Çevre Odaklı' kategorisinde ödül kazandı.

Ödülü değerlendiren firmanın Genel Müdürü Bamsı Akın, "Herkes için değer oluşturma misyonumuz doğrultusunda, 2012'den bu yana Ferrero Değerli Tarım programıyla sivil toplum kuruluşları, fındık üreticileri ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak; toplulukların kalkınması, işçi ve çocuk haklarının korunması ve onarıcı tarımla çevresel değerlerin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Program aracılığıyla bugüne kadar 100 bin hektar alanda 50 binden fazla fındık çiftçisine ulaştık. Akademisyenlerin öncülüğünde gerçekleşen Sosyal Etki Analizi'ne göre, İyi Tarım Uygulamaları'yla eğitim ve danışmanlık hizmetleri alan fındık çiftçilerinin elde ettiği fındığın verim ve kalitesi, ortalama Türk fındık çiftçisine kıyaslandığında, yapılan bir birim yatırımın yaklaşık 60 birimlik bir etki olarak geri döndüğü belirlendi. Tüm bu çalışmalarımızla, sürdürülebilirlik alanında ülkemizin en prestijli ödüllerinden Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde ödül almaktan mutluluk duyuyoruz. Programımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON