Ferrero Değerli Tarım model bahçeleriyle 39 bin dekar fındık bahçesine ulaştı

Ferrero Değerli Tarım Türkiye Müdürü Aslı Köse, Samsun'da model bahçelerin etki alanının son beş yılda yaklaşık 39 bin dekar fındık bahçesine ve 900'e yakın fındık üreticisine ulaştığını bildirdi.

Ferrero Değerli Tarım Türkiye Müdürü Aslı Köse, Samsun'da model bahçelerin etki alanının son beş yılda yaklaşık 39 bin dekar fındık bahçesine ve 900'e yakın fındık üreticisine ulaştığını bildirdi.

Köse, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Samsun'daki fındık üreticilerinin ilgisi ve yeniliğe açık olması sayesinde doğru tarım tekniklerinin yaygınlaştığını belirtti.

Uygulama yaptıkları fındık bahçelerin tüm bölgeye örnek olduğunu anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Sahada danışmanlık ve eğitim gibi hizmetlerle iyi tarım uygulamalarını üreticilere aktarırken, aynı zamanda en iyi uygulama örneklerini model bahçelerde ortaya koyuyoruz. Üreticiler, sürdürülebilirliği de destekleyen bu uygulamaların somut faydasını bizzat gözlemleme imkanına sahip oluyor. Bu sayede uygulama yaptığımız bahçeler tüm bölgeye örnek oluyorlar. Fındık değer zincirinin gelişmeye devam etmesine katkıda bulunacak dijital imkanları da devreye alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son beş yılda yaklaşık 39 bin dekar fındık bahçesine ve 900'e yakın fındık üreticisine ulaştık."

Model Bahçeler projesi kapsamında Çarşamba ilçesinde üretim yapan fındık üreticisi Sefa Alakuş ise iyi tarım uygulamaları ile verim ve kalitedeki önemli etkisini gördüğünü anlattı.