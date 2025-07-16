Fenerbahçe Rüçhan Haklarının Satışına Başlıyor

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Fenerbahçe Kulübü, sermaye artırımının ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışına başlayacağını duyurdu. Şirket sermayesinin 250 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasının ardından, 1,3 milyar TL'lik kullanılmayan payların satışı yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü, sermaye artırımına gidilmesinin ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışının yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirket sermayesinin 250 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasının ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışına yarın başlanacağını belirtti.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1 milyar 357 milyon 742 bin 848 TL olup, kalan paylar, 17 Temmuz 2025 ve 18 Temmuz 2025 tarihlerinde 2 (iki) iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Ekonomi
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