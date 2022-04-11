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Fenerbahçe hisseleri, derbi sonrası yükseldi

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Fenerbahçe hisseleri, derbi sonrası yükseldi

Dün akşam oynanan maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Dün akşam oynanan maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Hafta sonu ligde oynanan maçlardaki sonuçlar takımların borsadaki performanslarına da yansıdı.

Buna göre Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, futbol takımının derbideki 2-0'lık derbi galibiyetinin ardından yüzde 3,5 primle 34 liradan işlem görürken, ligde 14. sıraya gerileyen Galatasaray Sportif AŞ hisseleri güne düşüşle başlasa da kayıplarını telafi etti. Galatasaray hisseleri şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 3,30 liradan alıcı buluyor.

Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri şu sıralarda yaklaşık yüzde 5 artışla 4,51 liradan, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan lig lideri Trabzonspor Sportif AŞ'nin hisseleri ise yüzde 0,3 düşüşle 5,77 liradan alıcı buluyor.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Derbi, Ekonomi, Haberler

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