Fed Tutanakları: Ekonomide Belirsizlik ve Temkinli Yaklaşım

Fed Tutanakları: Ekonomide Belirsizlik ve Temkinli Yaklaşım
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ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına göre, ekonomi politikalarındaki belirsizlikler devam ediyor. Fed yetkilileri, hükümet politikalarındaki değişikliklerin ekonomik etkileri netleşene kadar temkinli bir yaklaşım benimsemeyi uygun buluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin, hükümet politikalarındaki değişikliklerin ekonomik etkileri netleşene kadar "temkinli bir yaklaşım" benimsenmesinin uygun olduğunu değerlendirdiğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasının hala güçlü, mevcut para politikasının ise ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olması nedeniyle, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümlerine dair daha fazla netlik sağlanmasını beklemek için "iyi bir konumda" olunduğu aktarıldı.

Fed tutanaklarında, "Yetkililer, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı, hükümet politikalarındaki bir dizi değişikliğin net ekonomik etkileri daha belirgin hale gelene kadar temkinli bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığı konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.

Banka yetkililerinin genel olarak istihdam ve ekonomik faaliyete yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bunun başlıca nedeni olarak ise gümrük tarifelerindeki artışların potansiyel etkilerinin gösterildiği aktarıldı.

Tutanaklarda, para politikası değerlendirilirken, yetkililerin enflasyonun hala bir miktar yüksek seyrettiğini belirtiği kaydedildi.

Yetkililerin enflasyonun ve işsizliğin yükselme risklerinin arttığı konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riski hakkında yorumda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda, açıklanan ticaret politikalarının yetkililerin önceki tahmininde varsaydığı politikalara kıyasla reel ekonomik faaliyet üzerinde daha büyük bir baskı oluşturması nedeniyle 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin büyüme tahmininin mart toplantısı için hazırlanan projeksiyona kıyasla daha zayıf olduğu kaydedildi.

Bankanın tutanaklarında, "Reel ekonomik faaliyete yönelik riskler aşağı yönlü olduğu görüldü ve yetkililer ekonominin resesyona girme olasılığının temel tahmin kadar olası olduğunu değerlendirdi." ifadeleri yer aldı.

Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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