Fed Tutanakları: Dezenflasyon Süreci Beklenenden Uzun Sürebilir

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) son toplantısına ait tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyonun geçen yıl yavaşladığını ancak son aylarda yüzde 2 hedefine düşürülmesi konusunda ilerleme sağlanamadığını gözlemlediği aktarıldı.

Yetkililerin enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye düşmesini beklediği belirtilen tutanaklarda, "Ancak son veriler yüzde 2'ye doğru düştüğü konusunda ilerleme kaydedildiğine dair güvenlerini artırmamış ve dolayısıyla dezenflasyon sürecinin muhtemelen sanıldığından daha uzun süreceğini göstermişti." ifadesi kullanıldı.

Tutanaklarda, yetkililerin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair işaretler göstermemesi durumunda mevcut kısıtlayıcı politika duruşunun daha uzun süre korunmasının ya da işgücü piyasası koşullarında beklenmedik bir zayıflama olması durumunda politika kısıtlamalarının azaltılmasını görüştüğü belirtildi.

Fed tutanaklarında, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Bazı yetkililer mevcut finansal koşulların kısıtlayıcılık derecesine ilişkin belirsizliğe dikkat çekti

Politika görünümü görüşülürken yetkililerin politika faizinin gelecekteki seyrinin gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacağını vurguladığı belirtilen tutanaklarda, "Yetkililer, ilk çeyrekte enflasyona ilişkin hayal kırıklığı yaratan okumalara ve güçlü ekonomik ivmeye işaret eden göstergelere işaret etti ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düşeceğine dair daha fazla güven kazanmalarının önceden tahmin edilenden daha uzun süreceğini değerlendirdi." ifadeleri yer aldı.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin ekonomik görünüme ilişkin riskleri ve belirsizlikleri de ele aldığı belirtilerek, genel olarak enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizliklerin dile getirildiği kaydedildi.

Bazı yetkililerin daha ciddi tedarik darboğazlarına ya da daha yüksek nakliye maliyetlerine yol açan jeopolitik olaylara veya diğer faktörlere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bu durumun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade edildi.

Tutanaklarda, jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatlarında artışa neden olabileceği ihtimalinin de enflasyona ilişkin yukarı yönlü risk olarak değerlendirildiği belirtilerek, bazı yetkililerin mevcut finansal koşulların kısıtlayıcılık derecesine ilişkin belirsizliğe ve bu koşulların toplam talep ve enflasyon üzerinde yeterince kısıtlayıcı olmama riskine dikkati çektiği aktarıldı.

Fed'in gelecek toplantısı 11-12 Haziran'da düzenlenecek.