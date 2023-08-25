FED toplantısı ne zaman? sorusu, faiz kararı hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve Bitcoin üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak, bu varlıkların önü açılabilir. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları piyasaların gündeminde. FED'in faiz artırması durumunda altın, dolar ve kripto paraların yönü konusunda belirleyici olacağı düşünülüyor. FED faiz artırırsa, enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması beklenirken, doların güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi öngörülüyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı önümüzdeki ay 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak. FED Faiz kararının 20 Eylül saat 21.00'da açıklanacağı öngörülmekte. ABD enflasyon temmuz ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.