Fed Politika Faizini Sabit Tutarken Enflasyonla Mücadeleye Devam Edecek

ABD Merkez Bankası ( Fed ) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu ancak enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl bir kez daha faiz artıracağı tahmininde bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell, gerekli görmeleri halinde para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğini söyledi.

Fed, Çarşamba günü açıkladığı kararla politika faiz aralığını yüzde 5,25-5,50’de sabit tuttu.

Haziran 2022'den bu yana faiz artıran Fed böylece 15 ay sonra ilk faiz aralığını değiştirmedi.

ABD'de politika faizi halen 2001'den bu yana en üst düzeyde.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de yıllık enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedeflerinden geri adım atmadıklarını söyledi.

Jerome Powell, "Ancak bu hedefe ulaşmak için önümüzde uzun bir yol var" dedi.

Powell, "Fed faizi enflasyonla mücadelede ne kadar aşama kaydettiğimizi görebilmek için sabit tuttu ve uygun olması durumunda faizleri daha yüksek seviyeye çıkarmaya hazır" dedi.

Fed, yıllık yüzde 2'lik enflasyon hedefine 2026'da ulaşmayı amaçlıyor.

Powell'in sinyalini verdiği para sıkılaştırma politikası, piyasada yüksek para arzı seviyesini düşürmek amacıyla uygulanan para politikası olarak tanımlanıyor. Genellikle enflasyonu düşürmek amacıyla başvurulan bu politikanın özünde tüketici taleplerini sınırlandırmak ve tasarruf eğilimini artırmak prensibi yatıyor. Böylece arz seviyesinden yüksek olan talep seviyesinden kaynaklanabilecek enflasyonun önlenmesi sağlanıyor.

Para sıkılaştırma politikası genellikle faiz oranlarının arttırılması benzeri bir dizi tedbirin uygulanmasını gerektiriyor.

Fed, Mart 2022'den itibaren 11 kez faiz artırmıştı

ABD'de 2008'deki mali kriz sonrası düşük faiz dönemine girilmişti.

Fed ise ülkede enflasyonu düşürmek için, politika faizinin yüzde 0'a yakın olduğu Mart 2022'den bu yana 11 kez faiz artırmıştı.

ABD'de 1980'ler sonrası poitika faizi hiçbir zaman bu kadar kısa sürede bu kadar fazla artırılmamıştı.

Fed'in politika faizini arttırması, ABD'de bankaların ve mali kuruluşların da konut kredisi (mortgage), şirket kredisi, kredi kartları ve diğer finansman araçları için faiz oranlarını yükseltmesi anlamına geliyor.

Fed, faiz artırımları sonucu yatırımların ve hane halkının harcamalarını azaltmasını, talebin azalmasıyla enflasyonun da düşmesini amaçlıyor.

ABD'de Haziran 2022'de yüzde 9'u aşan yıllık enflasyon, Ağustos ayında yüzde 3,7'ye inmişti.

Fed, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1, 2024'te yüzde 1,5, 2025'te ise yüzde 1,8 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Amerikan Merkez Bankası'nın 2024, 2025 ve 2026 için faiz tahminleri ise sırasıyla yüzde 5,1, yüzde 3,9 ve yüzde 2,9 oldu.

Uluslararası piyasalarda ise gözler Fed'den sonra bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

İngiltere Merkez Bankası geçen ay politika faizini Aralık 2021'den bu yana üst üste 14 kez artırarak yüzde 5,25'e çıkarmıştı. Ancak ülkede yıllık enflasyonun Ağustos ayında sürpriz şekilde yüzde 6,7'ye inmesi sonrası Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağı merak konusu.