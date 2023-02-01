Fed, politika faizini 25 baz puan artırdı
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ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı.
ABD Merkez Bankası ( Fed ) beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı.
ABD Merkez Bankası ( Fed ) iki günlük toplantının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faiz artış hızını yavaşlatarak beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıkmış oldu. Yetkililer enflasyonun kısmen gevşediğini belirtirken faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi.
ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75'er baz puanlık artış gerçekleştirdikten sonra Aralık ayında hızını yavaşlatarak faizi 50 baz puan yükseltmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi