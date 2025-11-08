Haberler

Fed, Politika Belirsizliğini Finansal İstikrara Yönelik En Büyük Risk Olarak Görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası, politika belirsizliğinin finansal sistem için önemli bir tehdit olduğunu vurguladı. Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu'na göre, jeopolitik riskler ve enflasyon da bu belirsizlikle bağlantılı diğer büyük riskler olarak öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika belirsizliğinin finansal istikrara yönelik en önemli risk olarak görüldüğünü bildirdi.

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı.

ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarının paylaşıldığı raporda, politika belirsizliğinin listenin başında yer aldığı belirtildi.

Raporda, politika belirsizliğini, jeopolitik riskler, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş, süregelen enflasyon ve yapay zeka algısındaki değişime bağlı olabilecek varlık fiyatlarındaki keskin düşüşün takip ettiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, "Anket katılımcıları, ticaret politikası, merkez bankası bağımsızlığı ve ekonomik verilerin mevcudiyeti dahil olmak üzere politika belirsizliği konusundaki endişelerini dile getirmeye devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Katılımcıların çeşitli jeopolitik risklere dikkati çekerek mevcut gerilimlerin genişleme potansiyelini izledikleri vurgulanan raporda, devam eden enflasyonun da finansal istikrara yönelik bir risk olarak görülmeye devam ettiği ve zayıflayan işgücü piyasasıyla birlikte dile getirildiğine işaret edildi.

Raporda, katılımcıların, son dönemde hisse senedi performanslarında ana itici gücü olarak görülen yapay zekaya yönelik genel algının değişmesinin riskli varlıklarda bir düzeltmeye yol açabileceğini, böyle bir değişimin özel ve kamu piyasalarında büyük kayıplara neden olabileceğini ve düşüşlerin yeterince büyük olması durumunda işgücü piyasasında daha fazla yavaşlamaya ve finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceğini belirttiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Dünyanın en büyüğü komşuda keşfedildi! 111 binden fazlası ördü
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Dünyanın en büyüğü komşuda keşfedildi! 111 binden fazlası ördü
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı

Sadece arkadaşına selam vermek istemişti, sonu oldu
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Facianın yaşandığı ilçe diken üstünde! Bina tahliye edildi

Facianın yaşandığı ilçe diken üstünde! Bina tahliye edildi
Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar

Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.