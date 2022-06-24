Fed'in stres testi ABD bankalarının şiddetli bir resesyonu atlatabileceğini gösterdi - Haberler

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Fed'in stres testi ABD bankalarının şiddetli bir resesyonu atlatabileceğini gösterdi

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Fed'in stres testi ABD bankalarının şiddetli bir resesyonu atlatabileceğini gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların şiddetli bir resesyon sırasında hanehalkı ve işletmelere borç vermeye devam etmesine izin verecek güçlü sermaye seviyelerine sahip olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların şiddetli bir resesyon sırasında hanehalkı ve işletmelere borç vermeye devam etmesine izin verecek güçlü sermaye seviyelerine sahip olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fed, 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip 34 büyük ABD bankasının tabi tutulduğu yıllık stres testinin sonuçlarını yayımladı.

Fed'den yapılan açıklamada, stres testinin sonuçlarının bankaların güçlü sermaye seviyelerine sahip olmaya devam ettiğini ve bunun şiddetli bir resesyon sırasında hanehalkları ile işletmelere borç vermeye devam etmelerine izin vereceğini gösterdiği aktarıldı.

Test edilen tüm bankaların 612 milyar dolarlık toplam tahmini zarara rağmen asgari sermaye gereksinimlerinin üzerinde kaldığı belirtilen açıklamada, stres altında kayıplara karşı bir tampon sağlayan toplam öz sermaye oranının 2,7 puan azalarak yüzde 9,7'ye düşeceğinin tahmin edildiği, bu oranın minimum gereksinimin 2 katından fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, stres testlerinin büyük bankaların ekonomik krizler sırasında ekonomiyi destekleyebilmesini sağlamaya yardımcı olduğu, testlerin bankaların sermaye seviyelerini, zararlarını, gelirlerini ve giderlerini varsayımlara dayanan senaryolar altında tahmin ederek dayanıklılığını değerlendirdiği ifade edildi.

Bu yılki stres testinde varsayımlara dayanan senaryoların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında önemli stresin olduğu şiddetli bir küresel resesyonu içerdiği anımsatılan açıklamada, senaryoda işsizlik oranının yüzde 10'luk zirveye ulaştığının, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) bununla orantılı olarak düştüğünün ve varlık fiyatlarının keskin bir düşüş gösterdiğinin öngörüldüğü belirtildi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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