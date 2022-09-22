Son dakika haber! FED'in faiz kararı işsizlik oranını yükseltebilir

ABD Merkez Bankası (FED) federal fonlama faizini 75 baz puan artışla yüzde 3-3,25 aralığa yükseltti. Böylece FED, üçüncü kez üst üste faizi 75 baz puan artırmış oldu. Kararı değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Faiz oranının yükseltilmesi ekonomik resesyona yol açma riski barındırıyor. Bu da dolaylı olarak işsizlik oranının yükselmesine yol açabilir" diye konuştu.

FED'in faiz artırımı kararını Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner değerlendirdi. "FED ekonomik büyümeye darbe vurmadı ancak yüksek faize de izin vermedi" diye konuşan Tufaner, "Faiz tavanı beklenenin üzerinde açıklandı ve daha uzun süre sıkı para politikasını sürdürecek şahin bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK RESESYONA YOL AÇMA RİSKİ VAR"

Ekonomik büyüme ve işsizlikte ilgili gelecek revizyonun önemi olduğunu belirten Beykent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Faiz oranının yükseltilmesi ekonomik resesyona yol açma riski barındırıyor. Bu da dolaylı olarak işsizlik oranının yükselmesine yol açabilir" şeklinde konuştu.

"KRİPTO PARALAR İÇİN RİSK"

Politika faizinin finansal piyasaları da etkilediğini söyleyen Tufaner, "Faiz artırımı hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklar için oldukça riskli bir durum. Yatırımcıların ellerindeki tasarruflarını hisse senedi ve kripto para yatırımından ziyade yüksek faizli Amerikan tahvillerinde değerlendirme eğilimine girmeleri mümkün. Dolayısıyla, hisse senedi ve kripto para piyasalarında bir geri çekilme kimseyi şaşırtmayacaktır. FED'in politika tutanaklarına bakıldığında, bir değişiklik yok son toplantıyla aynı hedeflere devam ettiği görülüyor. Faiz artırımının 2022 yılı için 200 baz puana tamamlanması beklenebilir. Faiz artırımının uluslararası alandaki etkisi ise tüm ülkeleri ilgilendiren bir durum. Doların güçlenmesi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından bir risk" dedi.

(İHA)