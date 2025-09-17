Fed'in Faiz İndirim Tahminleri ve Ekonomik Görünümü

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye ilişkin tahminleri, bu yıl daha fazla faiz indiriminin yapılabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan indiren Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Buna göre Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için haziran ayında öngördüğü yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya düşürdü.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,4'e, 2027 tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e çekti. Fed'in 2028 için faiz oranı tahmini yüzde 3,1 olurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2025'te daha fazla faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3'te, 2027 için ise yüzde 2,1'de sabit bırakıldı. 2026 için enflasyon tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarılırken, 2028 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,1'de ve 2027 için yüzde 2,1'de tutuldu. 2026 için çekirdek enflasyon tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yukarı yönlü revize edilirken, 2028 için yüzde 2 oldu.

Büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,6'ya, gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2027 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi. 2028 yılı için Fed'in ekonomik büyüme öngörüsü yüzde 1,8 oldu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldı, gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e ve 2027 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e indirildi. Fed'in işsizlik oranına ilişkin tahmini 2028 için yüzde 4,2 olarak belirlendi.

