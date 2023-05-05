Fed'in faiz artış kararı Bitcoin'i yukarı çekti

ABD merkez bankası Fed'in son para politikası kurulu toplantısında 25 baz puan faiz artışı kararı alması, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde yükselişi tetikledi. Bitcoin'in yarılanma etkinliğinden önceki yıllarda fiyat artışı gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, halving'e bir yıldan daha az bir süre kalmış olmasının da kripto para birimiyle ilgili beklentileri artırdığını belirtiyor.

ABD merkez bankası Fed, son para politikası kurulu toplantısının ardından 25 baz puan faiz artışı kararı verdi. Gate.io'nun Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, " Fed'in faiz kararının ardından Bitcoin başta olmak üzere önde gelen kripto para birimlerinde yukarı yönlü hareketlenme görüldü. Küresel ekonomide iyileşme işaretleri yatırımcı güvenini güçlendiriyor ayrıca Bitcoin madencilerinin aldığı payın yarılanmasını öngören halving'e bir yıldan daha az bir süre kalması, kripto para biriminin geleceğine ilişkin beklentileri artırdı."

Geçtiğimiz yıl art arda 4 toplantıda 75 baz puanlık artış kararı veren, bu yıl hız kesse de faiz artışlarını sürdüren Fed'in bu kararıyla ABD'de politika faizi, 2007'den bu yana en yüksek değerine çıktı. Makroekonomik gelişmelerden etkilenen Bitcoin'e ilişkin tahminler de gelmeye başladı. Matrixport tarafından yayımlanan araştırma raporunda bu artış kararının son olduğuna ilişkin sinyaller verdiğine, bu durumun da Bitcoin'de yüzde 20'lik bir ralliyi tetikleyebileceğine işaret edildi.

ABD merkezli yatırım bankası Standard Chartered tarafından nisan ayının sonlarında yayımlanan bir araştırma raporunda ise Bitcoin'in değerinin 2024'ün sonuna dek 100 bin dolara kadar sıçrayabileceği tahmin edildi. Kripto kışının sona erdiğine inandıklarını kaydeden banka, Bitcoin'in dijital varlıkların toplam piyasa değerinden aldığı payın önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 50-60 aralığına geçebileceğini öngördü.

"FİYAT ARTIŞLARINA YÖNELİK BEKLENTİLER DE ANLAM KAZANIYOR"

Bitcoin'in Nisan 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan ve halving olarak adlandırılan bir teknik geliştirmeye hazırlandığını ifade eden Dedeoğlu, "Dört yılda bir tamamlanan halving süreci, kripto para madencilerinin madencilik faaliyetlerinden aldığı payı yarı yarıya azaltmayı öngörüyor. Bu durum, arzın azalması anlamına geldiği için, bugüne kadar gerçekleştirilen halving etkinliklerinin öncesinde ve sonrasında Bitcoin fiyatında artış görüldü. 11 Mayıs 2020'deki yarılanma etkinliğinden bir gün önce, Bitcoin fiyatı önceki yıla kıyasla yüzde 19 artmıştı. Bloomberg verileri de geçtiğimiz 3 yarılanmadan sonra Bitcoin'in rekor kırdığına işaret ediyor. Halving'e ilişkin beklentiler, olumlu ekonomik havayla birleşince fiyat artışlarına yönelik beklentiler de anlam kazanıyor" ifadelerini kullandı.

YILIN BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 66 YÜKSELDİ

Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda 30 bin doların üzerine çıkarak Haziran 2022'den bu yana görülmeyen bir fiyata ulaşmış, ardından gelen sert satışlarla 29 bin bandına geri çekilmişti. Güncel veriler, kripto para biriminin yılın başından bu yana yüzde 66 yükseldiğini gösterdi. ABD'de bankacılık endüstrisinde yaşanan olumsuz durumların First Republic Bank'in JPMorgan tarafından satın alınmasıyla sürdüğünü hatırlatan Sevcan Dedeoğlu, "TradingView'a göre Bitcoin'in piyasa hakimiyeti oranı, mart ayının başından bu yana yüzde 42'lik değerinden yüzde 49'a, yani 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Bitcoin'de görülen iyileşmeleri, piyasaların tamamına olumlu yansıyor ve yatırımcı eğilimlerindeki genel bir iyimserliğin sinyalini veriyor" diye konuştu.

"YATIRIM ARAÇLARINI ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"

Kripto kışının sona ermesi ve yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle kripto para piyasalarına girişlerin çoğalacağını ifade eden Dedeoğlu, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Bireysel yatırımcılar kripto para piyasalarında derinleşme, yeni çözümler kullanma konusunda istekli. Gate Türkiye olarak Gate.io platformumuzda spot ticaret, likidite madencilik, kaldıraçlı ticaret, vadeli işlemler ve yatırım kopyalama gibi farklı yatırım araçları sunuyoruz. Bireysel yatırımcılarımızın deneyimini yeni uygulama ve listelemelerle sürekli iyileştirirken, Gate Wealth gibi çözümlerimizle kurumsal ve yüksek net değerli yatırımcıların hayatını da kolaylaştırıyoruz. Bin 400'ü aşkın kripto para biriminin anlık alım satımının gerçekleştirilebildiği, her gün 7 milyar doların üzerinde işleme aracılık eden Gate.io Türkiye olarak kriptonun kapılarını her seviyeden yatırımcıya açıyoruz."