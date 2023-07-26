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Fed Faizleri 22 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıkardı

Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Bu kararla faizler son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Bu kararla faizler son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed, tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artıran Fed, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmiş oldu. Bu kararla Fed, faizleri 2022'den beri 11. kez artırdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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