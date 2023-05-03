ABD Merkez Bankası ( Fed ) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti. Fed'in kararı sonrası bu oran son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.

Fed, bir sonraki faiz kararını 14 Haziran tarihinde alacak. - İSTANBUL