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Fed, faiz kararını açıkladı

Fed, faiz kararını açıkladı

Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti. Fed'in kararı sonrası bu oran son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.

Fed, bir sonraki faiz kararını 14 Haziran tarihinde alacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Ekonomi Haberler

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