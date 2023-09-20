Fed, faiz artışı sinyali verdi

ABD Merkez Bankası (Fed), federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korurken, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini verdi.

NEW ABD Merkez Bankası ( Fed ), federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korurken, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini verdi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Fed'in para politikası karar metninde fazla değişiklik yapmadığı dikkati çekerken, daha önce "ılımlı" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "sağlam" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed, bu yıl faiz oranlarını bir kez daha artıracağının sinyalini verdi

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korudu.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2025 yılı için de yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildi, 2024 için yüzde 2,5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye çekildi. Gelecek yıl için yüzde 2,6'da sabit tutulan Fed'in çekirdek enflasyon tahmini, 2025 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarıldı. 2026 için çekirdek enflasyon öngörüsü yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 1'den yüzde 2,1'e, gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e yükseltilirken, 2025 için ise yüzde 1,8 olarak korundu. 2026 için büyüme tahmini yüzde 1,8 oldu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e, 2024 ve 2025 için ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e çekildi. 2026 yılına ilişkin işsizlik oranı öngörüsü yüzde 4 oldu.

(Bitti)