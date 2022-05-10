FED faiz artırımları hisse senetlerini vurdu: Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devlerde milyarlarca dolar kayıp - Haberler

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FED faiz artırımları hisse senetlerini vurdu: Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devlerde milyarlarca dolar kayıp

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Ekonomi
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Amerikan Merkez Bankası (FED)'nın 2022 Mart ayında başladığı faiz artırımları ve yine yıl içinde bilanço daraltmasına gideceği politikası hisse senetlerini vurdu. S&P ve NASDAQ gibi Amerikan borsalarında işlem gören büyük teknoloji şirketlerinde ise hisse fiyatlarının düşmesiyle yatırımcılar milyarlarca dolar kaybetti.

Amerikan Merkez Bankası FED'in 2022 yılında Covid-19 pandemisi sonrasında değişen para politikasını duyurması ile küresel piyasalarda ve büyük endekslerde satış baskısı arttı. Endekslerdeki düşüş büyük teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine de yansıdı.

FED PARA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRDİ, ENDEKSLER ÇÖKTÜ

Pandemi döneminde Amerika Birleşik Devletleri hükumeti bol para basarak gevşek bir para politikası izlemişti. FED, pandeminin etkisinin artık fazlaca düştüğü 2022 yılında para politikasını değiştirdiğini açıkladı. Merkez bankası olarak faiz artırımlarına Mart ayında başlayan FED, yılın geriye kalan kısmında da bilançosunu daraltacak.

S&P 500 ABD hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek Pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken, Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

NASDAQ, DOW ve S&P gibi Wall Street endeksleri sert düzeltmelerle karşılaştı.

DEV TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ VURDU

Teknoloji hisseleri pandemi döneminde çok fazla yükseldiği için birçok analist tarafından "çok şişmiş" ve "riskli varlık" olarak tanımlanıyordu. Apple, Amazon, Tesla, Google (Alphabet) ve Microsoft gibi şirketler son düşüşlerde en çok etkilenenler arasında yer aldı.

Apple, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.

Devlerin hisse senetleri fiyatlarındaki kayıplar;

Microsoft: 189 Milyar dolar

Tesla: 199 Milyar dolar

Amazon: 173 Milyar dolar

Google (Alphabet): 123 Milyar dolar

Facebook (Meta): 70 Milyar dolar.

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Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Ekonomi

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