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Fed, büyük bankaların resesyonu atlatma becerilerini test edecek

Ekonomi Haberleri

Fed, büyük bankaların resesyonu atlatma becerilerini test edecek

NEW ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2023 stres testi senaryolarını yayımladı.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2023 stres testi senaryolarını yayımladı.

Fed'den yapılan açıklamada, bu yıl 23 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği aktarıldı.

Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankalarının dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki artışa, ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında önemli ölçüde genişleme ve varlık fiyatlarında düşüşün eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada,??????? büyük alım satım işlemlerine sahip bankaların, varsayımsal senaryoya ek olarak küresel piyasa şoku bileşenine karşı test edileceği bildirildi.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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