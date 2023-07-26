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Fed Başkanı Powell: "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz....

Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell: "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz.

Fed Başkanı Powell: "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz."

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Fed Ekonomi Haberler

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