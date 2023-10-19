Haberler

Fed Başkanı Powell: "Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da...

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell: "Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir.

Fed Başkanı Powell: "Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir."

Kaynak: AA / Ekonomi

Fed Ekonomi Haberler

title