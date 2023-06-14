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Fed Başkanı Powell: 'Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını...

Fed Başkanı Powell: "Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını...

Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell: "Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor"

Fed Başkanı Powell: "Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor"

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Fed Ekonomi Haberler

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