Fed Başkanı Jerome Powell konuşması bugün saat kaçta? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell ne zaman konuşacak?

Analistler, Jerome Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmalarda güvercin mesajlar vermesi durumunda döviz ve pay piyasalarında hareketlilik olabileceğini bildirdiler.ABD'de geçen hafta açıklanan ekonomik veriler karışık sinyaller gösterdi. Bu durum, yatırımcıların Powell'ın yapacağı açıklamalar ve perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli olmalarına neden oldu. Analistler, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın devam ettiğini belirtiyor ancak Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda hala temkinli olduklarını vurguluyor. Powell'ın açıklamaları ve enflasyon verileri, Fed'in gelecekteki adımlarına dair ipuçları sağlayabilir. Peki, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ne zaman, saat kaçta?sorularının cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

FED BAŞKANI JEROME POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jerome Powell'ın konuşması bugün planlanan saat itibariyle saat 17.00'da gerçekleşecek.

Powell'ın açıklamaları küresel finans piyasaları tarafından büyük önem arz ediyor.