Fed Başkan Yardımcısı Brainard'dan kripto paralar için düzenleme çağrısı - Haberler

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Fed Başkan Yardımcısı Brainard'dan kripto paralar için düzenleme çağrısı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Fed Başkan Yardımcısı Brainard'dan kripto paralar için düzenleme çağrısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasasının finansal istikrar riskleri oluşturacak kadar büyümeden sağlam bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasasının finansal istikrar riskleri oluşturacak kadar büyümeden sağlam bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Brainard, İngiltere Merkez Bankasının düzenlediği bir konferansta kripto varlıklar ve merkezi olmayan finansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son oynaklıkların kripto finansal sisteminde ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret eden Brainard, kripto finansal sisteminin geleneksel finanstan aşina olunan risklere karşı duyarlı hale geldiğini belirtti.

Brainard, "Kripto ekosistemi, daha geniş finansal sistemin istikrarı için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için temellerin şimdi oluşturulması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü düzenlemelerin yatırımcıların dirençli bir dijital yerel finansal altyapı oluşturmasına yardımcı olacağını belirten Brainard, düzenleyicilerin istikrarlı bir finansal sistemin sürdürülmesi ve mevzuattan kaçmaya çalışanlara yönelik yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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