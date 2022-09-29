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Fed, ABD'nin 6 büyük bankasıyla gelecek yıl iklim senaryosu analiz çalışması başlatacak

Ekonomi Haberleri

Fed, ABD'nin 6 büyük bankasıyla gelecek yıl iklim senaryosu analiz çalışması başlatacak

ABD Merkez Bankası (Fed), iklimle ilgili finansal riskleri ölçme ve yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla ülkenin 6 büyük bankasının gelecek yıl pilot iklim senaryosu analiz çalışmasına katılacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), iklimle ilgili finansal riskleri ölçme ve yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla ülkenin 6 büyük bankasının gelecek yıl pilot iklim senaryosu analiz çalışmasına katılacağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, finansal kurumların dayanıklılığının farklı varsayımsal iklim senaryoları altında değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin 6 büyük bankasının, denetçilerin ve firmaların iklimle ilgili finansal riskleri ölçme ve yönetme yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış pilot iklim senaryosu analiz çalışmasına katılacağı bildirildi.

Senaryo analizinin iklimle ilgili finansal riskleri değerlendirmeye yönelik bir araç olduğu belirtilen açıklamada, pilot çalışmanın herhangi bir sermaye veya denetim etkisi olmayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun çalışmaya katılacak bankalar olduğu bildirildi.

Pilot çalışmanın 2023'ün başlarında başlayacağı ve yıl sonuna doğru sonuçlanmasının beklendiği aktarılan açıklamada, iklim senaryosu analizinin banka stres testlerinden ayrı ve farklı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışma boyunca katılımcı bankaların iklim senaryolarının belirli portföyler ve iş stratejileri üzerindeki etkisini analiz edeceği belirtilerek, analizin inceleneceği ve iklimle ilgili finansal riskleri yönetmek amacıyla kapasite oluşturulması için firmalarla bağlantıya geçileceği belirtildi.

Fed'in açıklamasında, çalışmadan elde edilen bulguların ise yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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