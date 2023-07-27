Endüstriyel faaliyetlerini çevre dostu bir şekilde sürdürme taahhüdünü yenileyen E. Özgörkey Grup'un dondurulmuş gıda markası Feast, sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaştı. Marka, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji sağlama ve karbon salınımını azaltma gibi hedeflere ulaşmıştır.

Endüstriyel faaliyetlerini çevre dostu bir şekilde sürdürme taahhüdünü yenileyen E. Özgörkey Grup'un dondurulmuş gıda markası Feast, sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaştı. Çalışmalara göre marka, toplam enerji ihtiyacının 3'te 1'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlarken yılda 4.979 ton karbon salınımının da önüne geçti.

2022'de yaptığı yatırımla kendi Güneş Enerji Santrali'ni (GES) kuran Feast, 2023 mayıs ayı itibarıyla santrali yüzde 100 kapasiteyle kullanmaya başladığını açıkladı. Şirket, toplam sayısı 16 bin 95'e ulaşan ve 55 bin metrekarelik çatı alanını kaplayan paneller ile 1 yılda yaklaşık 11.500.000 kWh/yıl enerji üretmeyi hedefliyor.

SU AYAK İZİNİ YÜZDE 38,8 ORANINDA AZALTTI

Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen projelerle 1.543,011 metreküp su tasarrufu sağlandı. 2022 yılında 6 farklı proje daha hayata geçirilerek, su ayak izi 2018 yılına göre toplamda yüzde 38,8 oranında azaltıldı."

Su kullanımı, atık yönetimi ve yeniden kullanım stratejileri gibi doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamaları hayata geçirmeye devam eden şirket, 2022'de 'Sıfır Atık' hedefine ulaşmak için harekete geçti ve 2023 yılında Sıfır Atık belgesini almaya hak kazandı.

"KARBON VE SU AYAK İZİMİZİ SIFIRLIYORUZ"

Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu 2024 yılı için sürdürülebilirlik hedeflerini de açıkladı. Buna göre 2024'te yıllık enerjisinin yüzde 42'sini güneş enerjisinden sağlamayı hedefleyen Feast, 5 bin 363 ton CO2 salınımının önüne geçerek 5 bin 300 ağacı korumuş olacak. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını önemsediklerini dile getiren kurul, önümüzdeki yıl doğal gaz kullanımını yüzde 5 oranında azaltma hedefiyle 550 ton CO2 salınımının önüne geçerek 550 ağacın korunmasına katkı sağlayacak. Suyu sürdürülebilirlik çalışmalarının merkezine alan Sürdürülebilirlik Kurulu, 2024'te su ile ilgili projeleri başlattığı yıl olan 2018'e göre yüzde 50 daha az su kullanma hedefini açıkladı. Bu projeyle birlikte şirket, her yıl 3 bin konutun yıllık su tüketimi kadar suyun kurtarılması hedefini 2024 yılında da sürdürecek.