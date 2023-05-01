FDIC, ABD'de mevduat sigortası reformu için seçenekler yayımladı

NEW ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), son banka iflaslarından kaynaklanan finansal istikrar endişelerini gidermek amacıyla mevduat sigortası sistemine ve reform seçeneklerine ilişkin rapor yayımladı.

"Mevduat Sigortası Reformu Seçenekleri" isimli raporda, mevduat sigortasının finansal istikrarı sağlama ve bankalardan kaçışı önlemedeki rolünün yanı sıra mevduat sigortası kapsamındaki değişiklikleri tamamlayabilecek politika ve araçlar analiz edildi.

FDIC'den yapılan açıklamada, mevduat sigortası reformu için 3 seçenek özetlenirken, bunlar, sınırlı teminat, sınırsız teminat ve hedeflenmiş teminat olarak sıralandı.

Sınırlı teminat, mevduat sahiplerine muhtemelen mevcut 250 bin dolar limitinden daha yüksek bir koruma sağlayacak mevduat sigortası çerçevesinin sürdürülmesi olarak tanımlanırken, sınırsız teminat, tüm mudilere sınırsız mevduat sigortası kapsamının genişletilmesi olarak açıklandı.

Hedeflenmiş teminatın ise hesap türlerine göre farklı kapsamların sunulması olduğu belirtildi.

FDIC'nin hedeflenmiş teminatın finansal istikrar ve mevduat sigortasının maliyetlerine göre mudi korumasını en iyi şekilde karşıladığına inandığı vurgulanan açıklamada, önerilen seçeneklerin Kongrenin harekete geçmesini gerektireceği bildirildi.

Açıklamada, FDIC Başkanı Martin Gruenberg'in Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile Signature Bank'ın iflasının ardından mevcut mevduat sigortası çerçevesinin bir analizinin yürütülmesi ve dikkate alınması gereken reform seçeneklerinin yanı sıra sistemin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için kullanılabilecek ek araçların belirlemesi talimatında bulunduğu aktarıldı.

FDIC Başkanı Gruenberg de konuya ilişkin değerlendirmesinde, SVB ile Signature Bank'ın iflası ile bu banklardaki sigortasız mevduat sahiplerinin korunmasının ABD bankacılık sisteminde mevduat sigortasının rolü hakkında temel soruları gündeme getirdiğini anımsattı.

????????????????????Gruenberg, yayımlanan raporun, FDIC'nin 1933'te oluşturulmasından bu yana mevduat sigortasının tarihi, gelişimi ve amacı bağlamına bu son gelişmeleri yerleştirme çabası olduğunu ifade etti.