Fazıl Say'dan, Şevket Sabancı'nın vefat yıl dönümünde resital - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fazıl Say'dan, Şevket Sabancı'nın vefat yıl dönümünde resital

Fazıl Say'dan, Şevket Sabancı'nın vefat yıl dönümünde resital

Merhum iş insanı Şevket Sabancı, ölümünün birinci yılında, Turgutreis Şevket Sabancı Parkı'nda Fazıl Say'ın piyano resitaliyle anıldı.

 - Güncelleme:

Merhum iş insanı Şevket Sabancı, ölümünün birinci yılında, Turgutreis Şevket Sabancı Parkı'nda Fazıl Say'ın piyano resitaliyle anıldı.

Resitale Sabancı ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu ve davetliler katıldı.

Şevket Sabancı'nın eşi Hayırlı Sabancı, Turgutreis'in hayatlarında büyük bir yeri olduğunu belirterek, "Buraya Şevket ile büyük bir aşkla bağlandık. Şevket Sabancı Parkı, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Evi, Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi, Hayırlı Sabancı Spor Salonu hep bu aşkın sonucunda ortaya çıktı. Bu özel resitalde Fazıl Bey'i Şevket adına da dinleyeceğim." diye konuştu.

Fazıl Say resitalde Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği "Yürüyen Köşk", Ayışığı Sonatı, Nocturne, Summertime gibi eserlerin yanı sıra Türk Marşı'nın kendi jazz yorumu, babası için bestelediği "Babam Ahmet Say" ve kızı için bestelediği "Kumru" eserlerine yer verdi.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı da Fazıl Say'a sahnede çiçek takdim ederek teşekkür etti.

AA / Ali Ballı - Ekonomi

Şevket Sabancı Turgutreis Fazıl Say Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title