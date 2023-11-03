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Fatih'te taksicilere denetim: 8 sürücüye para cezası

Fatih'te yapılan denetimde, kurallara uymayan 8 taksiciye toplamda 5 bin 33 lira para cezası kesildi. Denetimde emniyet kemeri takmama, taksimetre açmama, trafik kurallarına uymama ve yolcu seçme gibi konular kontrol edildi.