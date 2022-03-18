Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda - Haberler

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Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni arama kuyusu Gökçebey-1'de." ifadesi kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Şubat'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurmuştu.

Fatih Sondaj Gemisi, bugüne kadar Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetti.

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz, Twitter, TPAO, Ekonomi, Haberler

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