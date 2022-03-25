Fatih Birol, üçüncü kez Uluslararası Enerji Ajansı başkanlığına seçildi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanlığına üye ülkelerin oy birliğiyle üçüncü kez Fatih Birol getirildi.

IEA'dan yapılan açıklamada, 2015'ten beri başkanlık görevini yürüten Birol'un, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen IEA Bakanlar Toplantısı'nda yeniden seçildiği belirtildi.

Birol'un başkanlık görevine yeniden seçilmesinin, IEA ve küresel temiz enerji dönüşümü için kritik bir zamanda gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, üye ülkelerin Birol'a güçlü destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Bakanlar Toplantısı Başkanı ve ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, "Birol'un bir dönem daha başkan olarak seçilmesi, onun yeteneklerine ve uzmanlığına olan güvenimizin göstergesi. Temiz enerji dönüşümünü hızlandırarak sıfır emisyon hedeflerimize ilerlerken, IEA ile Birol'un liderliğinde çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birol ise bu görevi üçüncü kez üstlenmekten onur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"IEA'nın yaklaşık 50 yıllık tarihindeki en önemli Bakanlar Toplantısı olacağına inandığım bu toplantının ardından IEA üyeleri kurumu yeni bir döneme yönlendirmek için bana güvendikleri için onur duyuyorum. Enerji dünyası hızla değişiyor ve daha da hızlı değişmesi gerekiyor. Yeni yetkilerimizle artık yanıt vermeye ve IEA için sadece önümüzdeki iki yıl için değil, gelecek on yıllar için de yeni bir rota çizmeye hazırız. IEA Sekreterliği içindeki seçkin meslektaşlarıma liderlik etme ve üye hükümetlerimize hizmet etme konusundaki enerjim, hevesim ve bağlılığım hiç bu kadar güçlü olmamıştı."