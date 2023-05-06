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Fatih, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı

Fatih, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı

Ekonomi Haberleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını bildirdi.

Tpao'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Amasra Fatih TPAO Ekonomi Haberler

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