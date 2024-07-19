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Fasulye Fiyatları Üreticileri Üzdü

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Afyonkarahisar'da hasadına yaklaşık 10 gün önce başlanan ve kilogram satışının 70-80 TL arasında olan fasulyenin fiyatının bir anda 20 TL'lere kadar düşmesi üreticileri üzdü.

Afyonkarahisar'da hasadına yaklaşık 10 gün önce başlanan ve kilogram satışının 70-80 TL arasında olan fasulyenin fiyatının bir anda 20 TL'lere kadar düşmesi üreticileri üzdü.

Türkiye'nin önemli fasulye üretim merkezinden biri olan Şuhut ilçesinde hasat devam ediyor. Geçtiğimiz 10 gün önce hasadın ilk başladığı zamanlarda kilogram satış fiyatı 70-80 TL'leri bulan fasulyede fiyatlar 20 TL'lere kadar düştü.

Fasulye tarlasında çalışan işçilerden Gülcan Sülün, fasulyenin fiyatının düşmesine üzüldüklerini söyledi. Sülün, "Ağzıkara köyünde fasulye hasadındayız şu anda. 15 yıldır fasulye ekiyoruz. Fasulye 70 liradan 20 liraya nasıl düştü anlayamadım. Bizim aldığımız ücret bize yetiyor ama çiftçinin hali biraz zor da. Sabah erken saatlerde 06.00'da geliyoruz. Akşam saat 19.00'lara kadar çalışıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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