Fas, Yeşil Hidrojen Projesi İçin Çalışmalara Başladı

Fas, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar kapsamında gelecek sene "yeşil hidrojen" projesinin başlayacağını duyurdu. Başbakan Aziz Ahnuş'un emriyle ülke topraklarında hidrojen projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Hükümet, yeşil hidrojen projesinin ihale sürecinin 2024 yılında tamamlanmasını öngörüyor.

Fas, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar kapsamında gelecek sene "yeşil hidrojen" projesinin başlayacağını duyurdu.

Fas Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Aziz Ahnuş, dün düzenlediği toplantıyla kraliyetin emirleri doğrultusunda ülke topraklarında hidrojen projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaları başlattı.

Açıklamada, "Hükümet, yeşil hidrojen projesinin hayata geçmesi yolunda yatırımcılar için ihale sürecinin 2024 yılında tamamlanmasını öngörüyor." ifadelerine yer verildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeşil hidrojen için ihale sürecinde çalışmaların hızlandırılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Rusya - Ukrayna savaşının ardından enerji fiyatlarında yaşanan artış ve enerjisinin yüzde 96'sını ithal eden Fas, enerji ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılama konusunda adımlar atıyor.